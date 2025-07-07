Атака беспилотников на ТЦК в Запорожье: есть пострадавший

ТЦК Запорожье оказался в эпицентре обстрела российских беспилотников сегодня днем.

Атака на ТЦК в Запорожье — детали

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

— Сегодня, 7 июля, враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, предварительно, среди военнослужащих Запорожского ТЦК и СП есть раненый.

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На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

В то же время российские дроны атаковали здание ТЦК и в Харькове, там известно о трех пострадавших.

Атака дронов на Запорожье 7 июля

Как сообщил руководитель Запорожской ОвА Иван Федоров, 7 июля город атаковали российские ударные беспилотники.

По его словам, оккупанты нанесли шесть ударов Шахедами по Запорожью — пострадали десятки жилых домов, один из корпусов университета, где горит кровля и, вероятнее всего, придется разбирать несколько этажей.

Повреждены также общежития учебного заведения. В результате атаки ранены по меньшей мере 10 человек.

Фото: Иван Федоров

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