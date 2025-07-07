Атака беспилотников на ТЦК в Запорожье: есть пострадавший
ТЦК Запорожье оказался в эпицентре обстрела российских беспилотников сегодня днем.
Атака на ТЦК в Запорожье — детали
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
— Сегодня, 7 июля, враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП, — говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, среди военнослужащих Запорожского ТЦК и СП есть раненый.
На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.
В то же время российские дроны атаковали здание ТЦК и в Харькове, там известно о трех пострадавших.
Атака дронов на Запорожье 7 июля
Как сообщил руководитель Запорожской ОвА Иван Федоров, 7 июля город атаковали российские ударные беспилотники.
По его словам, оккупанты нанесли шесть ударов Шахедами по Запорожью — пострадали десятки жилых домов, один из корпусов университета, где горит кровля и, вероятнее всего, придется разбирать несколько этажей.
Повреждены также общежития учебного заведения. В результате атаки ранены по меньшей мере 10 человек.
Фото: Иван Федоров