Атака безпілотників на ТЦК у Запоріжжі: є постраждалий

ТЦК Запоріжжя опинився в епіцентрі обстрілу російських безпілотників сьогодні вдень.

Атака на ТЦК у Запоріжжі – деталі

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

– Сьогодні, 7 липня, ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, попередньо, серед військовослужбовців Запорізького ТЦК та СП є поранений.

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На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Водночас російські дрони атакували будівлю ТЦК й у Харкові, там відомо про трьох постраждалих.

Атака дронів на Запоріжжя 7 липня

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, 7 липня місто атакували російські ударні безпілотники.

За його словами, окупанти завдали шість ударів Шахедами по Запоріжжю – постраждали десятки житлових будинків, один з корпусів університету, де горить покрівля і, найімовірніше, доведеться розбирати кілька поверхів.

Пошкоджені також гуртожитки навчального закладу. Внаслідок атаки поранено щонайменше 10 осіб.

Фото: Іван Федоров

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