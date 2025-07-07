Новая атака на Харьков произошла утром 7 июля. Над городом летали дроны Герань-2, раздавались взрывы.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о по меньшей мере 33 раненых. Трое из них дети: парни 8 и 17 лет и 10-летняя девочка.

Атака на Харьков сегодня

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан находиться в укрытиях.

По его словам, в результате атаки дронов есть по меньшей мере шесть прилетов по Харькову. В частном секторе Холодногорского района горит дом.

Сначала сообщали об 11 пострадавших. Позже количество возросло до 16, среди них — 17-летний парень, а впоследствии до 33 человек.

— Есть предварительная информация о тяжелораненой женщине, — написал Терехов в своем телеграм-канале.

По словам Терехова шесть беспилотников Герань-2 в течение буквально 10 минут, начиная с начала одиннадцатого дня, били по жилым улицам, по машинам, по людям.

В Холодногорском районе загорелась крыша здания. Рядом — повреждены дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто. Есть пострадавший.

— Попали в дорогу возле жилых домов — горят машины, повреждены троллейбусные линии, столбы, светофоры. В другом месте удар был совсем рядом с двухэтажкой. Более десяти авто разбиты, — сообщил мэр Харькова.

Взрывы также раздаются и в Запорожье. Как сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки беспилотников есть разрушения и пострадавшие.

Напомним, утром Харьков уже был под атакой дронов. Известно о попадании в две многоэтажки, где произошли пожары. Количество пострадавших по состоянию на 10:00 возросло до 29, среди них трое детей в возрасте 3, 7 и 11 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

