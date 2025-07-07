Взрывы в Запорожье: есть попадание в здание университета и пострадавшие
Взрывы в Запорожье 7 июля — это работа противовоздушной обороны по российским дронам. К сожалению, есть попадания, в частности, в здание университета, и раненые.
Обновлено в 12:05.
Взрывы в Запорожье сегодня
Как сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, областной центр атаковали беспилотники.
Оккупанты нанесли шесть ударов Шахедами по Запорожью — пострадали десятки жилых домов, один из корпусов университета, где горит кровля, и, скорее всего, придется разбирать несколько этажей.
Повреждены также общежития учебного заведения.
По его словам, в результате атаки ранены не менее 11 человек.
Сейчас медики оказывают помощь восьми пострадавшим, их состояние оценивают как средней тяжести. Еще троим — оказана помощь на месте.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Іван Федоров