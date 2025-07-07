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Валентина Летяк, редактор ленты
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Взрывы в Запорожье: есть попадание в здание университета и пострадавшие

Вибухи у Запоріжжі
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 7 липня 2025 року. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 7 липня 2025 року. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 7 липня 2025 року. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 7 липня 2025 року. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі
Вибухи у Запоріжжі
Вибухи у Запоріжжі
Вибухи у Запоріжжі

Взрывы в Запорожье 7 июля — это работа противовоздушной обороны по российским дронам. К сожалению, есть попадания, в частности, в здание университета, и раненые.

Обновлено в 12:05.

Взрывы в Запорожье сегодня

Как сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, областной центр атаковали беспилотники.

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Оккупанты нанесли шесть ударов Шахедами по Запорожью — пострадали десятки жилых домов, один из корпусов университета, где горит кровля, и, скорее всего, придется разбирать несколько этажей.

Повреждены также общежития учебного заведения.

По его словам, в результате атаки ранены не менее 11 человек.

Сейчас медики оказывают помощь восьми пострадавшим, их состояние оценивают как средней тяжести. Еще троим — оказана помощь на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

Фото: Іван Федоров

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