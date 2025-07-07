ТЦК в Харькове пострадал во время атаки дронов: есть раненые

Здание ТЦК в Харькове оказалось в эпицентре атаки дронов 7 июля.

Атака на ТЦК в Харькове: что известно

В результате атаки российских дронов произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию.

Как сообщили в Сухопутных войсках, в Харьковском ОТЦК и СП ранены 3 человека.

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На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

В то же время российские оккупанты ударили беспилотниками и по Запорожскому ТЦК и СП.

По состоянию на 12:00 известно об одном пострадавшем.

Атака дронов на Харьков 7 июля

Взрывы в Харькове сегодня прогремели около 10:30. В городе много попаданий.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о по меньшей мере 11 раненых в Холодногорском районе Харькова. Двое — в тяжелом состоянии.

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