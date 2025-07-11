Стайня в Одесі постраждала від атаки дронів: є загиблі та поранені тварини

Стайня в Одесі постраждала внаслідок атаки безпілотників зранку 11 липня.

Атака Одеси сьогодні: зруйновано стайню

Як повідомляють у місцевих пабліках, серед тварин є загиблі та поранені.

На кадрах видно, як закривавлених коней виводять із потрощеної будівлі конюшні.

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Нині на місці влучання ворожого безпілотника по конюшні небайдужі розбирають завали та надають допомогу тваринам, які вижили.

Вибухи в Одесі сьогодні пролунали близько 10 години ранку. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

Нині на місцях влучань та падіння уламків працюють екстрені служби. Наслідки атаки дронів уточнюються.

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