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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Стайня в Одесі постраждала від атаки дронів: є загиблі та поранені тварини

стайня одеса
Фото: Факти ICTV

Стайня в Одесі постраждала внаслідок атаки безпілотників зранку 11 липня.

Атака Одеси сьогодні: зруйновано стайню

Як повідомляють у місцевих пабліках, серед тварин є загиблі та поранені.

На кадрах видно, як закривавлених коней виводять із потрощеної будівлі конюшні.

Зараз дивляться

Нині на місці влучання ворожого безпілотника по конюшні небайдужі розбирають завали та надають допомогу тваринам, які вижили.

Вибухи в Одесі сьогодні пролунали близько 10 години ранку. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

Нині на місцях влучань та падіння уламків працюють екстрені служби. Наслідки атаки дронів уточнюються.

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