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Валентина Летяк, редактор ленты
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Взрывы в Харькове: масштабные пожары, повреждены трамвайные рельсы и электропровода

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Взрывы в Харькове прогремели 21 июля около 01:40 во время массированной атаки РФ по Украине. В городе вспыхнули пожары.

Последствия взрывов в Харькове сегодня, 21 июля

По данным представителей местных властей, зафиксировано по меньшей мере 12 ударов дронами типа Герань-2 по Киевскому району Харькова.

Один из ударов пришелся по территории возле многоквартирного жилого дома. В месте попадания вспыхнул масштабный пожар.

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На другой локации в результате взрывов выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода, пожар на гражданском предприятии.

Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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