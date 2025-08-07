Серия взрывов в Кривом Роге прогремела во время атаки Шахедов

Взрывы в Кривом Роге прогремели ночью, когда враг массированно атаковал дронами Украину, в частности Днепропетровскую область.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.ч

Обновлено в 08:12

Кривой Рог: сегодня взрывы

По данным командования Воздушных сил, вечером 6 августа россияне начали атаковать Украину ударными дронами типа Шахед. Первые беспилотники-камикадзе начали фиксироваться в Днепропетровской области (Криворожский и Никопольский районы) почти в полночь — в 23:54.

В 02:50 Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА по Кривому Рогу.

Около трех часов ночи Александр Вилкул сообщил, что продолжается массированная атака на Кривой Рог.

— Продолжается массированная атака на город. Серия взрывов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя и своих близких, — написал он в своем телеграм-канале.

Впоследствии Александр Вилкул сообщил подробности взрывов в Кривом Роге.

По его словам, силы ПВО в небе над областью и Криворожьем сбили 33 вражеских БПЛА.

Однако произошли и попадания — более 10 ударов Шахедами. На местах ударов возникло несколько пожаров, поврежден модульный дом.

— На место были направлены все оперативные службы. К 5 утра пожары ликвидировали, без потерь и пострадавших, — рассказал Александр Вилкул.

В Криворожском районе российские БПЛА атаковали Карповскую общину: повреждено здание, которое не эксплуатируется. Без пострадавших.

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения — работают.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

