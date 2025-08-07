Серия взрывов в Кривом Роге прогремела во время атаки Шахедов
Взрывы в Кривом Роге прогремели ночью, когда враг массированно атаковал дронами Украину, в частности Днепропетровскую область.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.ч
Обновлено в 08:12
Кривой Рог: сегодня взрывы
По данным командования Воздушных сил, вечером 6 августа россияне начали атаковать Украину ударными дронами типа Шахед. Первые беспилотники-камикадзе начали фиксироваться в Днепропетровской области (Криворожский и Никопольский районы) почти в полночь — в 23:54.
В 02:50 Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА по Кривому Рогу.
Около трех часов ночи Александр Вилкул сообщил, что продолжается массированная атака на Кривой Рог.
— Продолжается массированная атака на город. Серия взрывов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя и своих близких, — написал он в своем телеграм-канале.
Впоследствии Александр Вилкул сообщил подробности взрывов в Кривом Роге.
По его словам, силы ПВО в небе над областью и Криворожьем сбили 33 вражеских БПЛА.
Однако произошли и попадания — более 10 ударов Шахедами. На местах ударов возникло несколько пожаров, поврежден модульный дом.
— На место были направлены все оперативные службы. К 5 утра пожары ликвидировали, без потерь и пострадавших, — рассказал Александр Вилкул.
В Криворожском районе российские БПЛА атаковали Карповскую общину: повреждено здание, которое не эксплуатируется. Без пострадавших.
В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения — работают.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.