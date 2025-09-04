Взрывы в Запорожье сегодня прогремели в результате удара по городу ударными БПЛА.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 4 сентября: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Запорожье, поступило предупреждение об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим регионам Украины, где объявлена воздушная тревога.

В результате удара вражеского беспилотника четверо жителей Запорожья получили ранения.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье устанавливают соответствующие службы.

На месте работают спасатели и медики для оказания помощи пострадавшим.

Информация о возможных повреждениях инфраструктуры и точном количестве пострадавших уточняется правоохранительными органами и службами экстренного реагирования.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 289-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

