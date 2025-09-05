Сегодня утром, 5 сентября, в Херсонской области от удара российского дрона погиб фермер и депутат Херсонского облсовета Александр Гордиенко.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Гибель фермера Александра Гордиенко

По словам Александра Прокудина, утром российский дрон коварно атаковал автомобиль, на котором фермер работал в поле.

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— Александр Дмитриевич имел более чем тридцатилетний опыт работы в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства Гордиенко и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев. Его хорошо знали и уважали в Херсонской области, — отметил Александр Прокудин.

Глава ОВА отметил, что ни минирование, ни вражеские обстрелы не заставили Гордиенко бросить свое фермерство. Мужчина остался работать для Херсонской области.

— Мои искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Александра Гордиенко. Херсонская область потеряла человека с большой душой, — заявил Александр Прокудин.

Как пишет местное издание Мост, фермер Александр Гордиенко над своими полями из собственного ружья сбивал российские дроны. Свое хозяйство Александр разминировал собственными силами – вывезли около 5 тысяч противотанковых мин.

Фермер рассказывал, как вражеские КАбы разбомбили хозяйство в Бериславе, поэтому он вынужден был перебраться в степь.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Антипенко

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