Сьогодні вранці, 5 вересня, на Херсонщині від удару російського дрона загинув фермер і депутат Херсонської облради Олександр Гордієнко.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загибель фермера Олександр Гордієнка

За словами Олександра Прокудіна, зранку російський дрон підступно атакував автівку, на якій фермер працював у полі.

Зараз дивляться

– Олександр Дмитрович мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства Гордієнко та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали і поважали на Херсонщині, – зауважив Олександр Прокудін.

Очільник ОВА зазначив, що ні замінування, ні ворожі обстріли не змусили Гордієнка полишити своє фермерство. Чоловік залишився працювати для Херсонщини.

– Мої щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олександра Гордієнка. Херсонська область втратила людину з великою душею, – заявив Олександр Прокудін.

Як пише місцеве видання Мост, фермер Олександр Гордієнко над своїми полями із власної рушниці збивав російські дрони. Своє господарство Олександр розміновував власними силами – вивезли близько 5 тисяч протитанкових мін.

Фермер розповідав, як ворожі КАБи розбомбили господарство у Бериславі, тому він змушений був перебратися в степ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 290-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Антипенко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.