Взрыв в Чернигове прогремел в результате вражеской ракетной атаки. К сожалению, есть жертва и раненые.

Об этом сообщил Дмитрий Брыжинский, начальник Черниговской городской военной администрации.

Взрыв в Чернигове сегодня, 4 сентября: что известно

Сначала Дмитрий Брыжинский заявил, что россияне ракетой ударили по территории одного из предприятий. Однако впоследствии уточнил, что ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.

Село Новоселовка находится на западной окраине Чернигова.

Позже глава Черниговской МВА сообщил, что под российский ракетный удар попали сотрудники гуманитарной миссии по разминированию. Они тот момент занимались саперными работами на местности.

В 16:04 Дмитрий Брыжинский сообщил, что в результате атаки два человека погибли, еще трое получили ранения.

Предыдущие взрывы в Чернигове

Ночью 21 августа в Чернигове было громко — россияне запустили группы Шахедов на северные области Украины.

Днем 27 августа также прогремели взрывы в Чернигове – оккупанты атаковали предприятие и жилую инфраструктуру. В результате удара беспилотника-камикадзе произошел пожар на одном из предприятий.

Впоследствии прогремел взрыв в частном секторе Чернигова. Две женщины получили ранения.

31 августа днем прогремел взрыв в Чернигове. Местные жители сообщали, что над Черниговом кружил российский беспилотник.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 289-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Дмитрий Брыжинский

