В Ленинградской области РФ утром 7 октября на перегоне Строганово-Мшинская подорвали железнодорожный путь, в результате чего с рельсов сошли локомотив и вагоны поезда с военным грузом.

Подрыв пути ж\д в Ленинградской области РФ

Как сообщили Суспільному источники в разведке, движение на участке Строганово-Мшинская было остановлено, грузовые и пассажирские поезда идут в обход с задержками в несколько часов.

На месте работают спецслужбы, продолжается расчистка путей.

В российской железной дороге сообщили, что движение поездов на перегоне Строганово-Мшинская остановили из-за технических причин, грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с задержками по времени в несколько часов.

К слову, 6 октября атакован нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюмени, что в 2 тыс. км от границы Украины.

