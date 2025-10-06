6 октября атакован нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюмени, что в 2 тыс. км от границы Украины.

Атака на НПЗ в Тюмени 6 октября: что известно

Атака на НПЗ в Тюмени произошла вечером 6 октября.

В информационном центре правительства Тюменской области сразу же взялись опровергать информацию о пожаре в микрорайоне Антипино города Тюмени.

– Сообщение в экстренные службы поступило в 19:11. Выехали все службы. Пожара на территории предприятий в этом районе нет. Ситуация под контролем, – заявили в информационном центре.

Еще через 20 минут там добавили, что “на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени обнаружили и обезвредили три беспилотника”.

Оперативные действия экстренных служб, уверяют представители российских властей, якобы помогли предотвратить детонацию беспилотников.

Взрывов и возгораний, снова уверяли в информационном центре, удалось избежать. Пострадавших якобы также нет.

– Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу, – утверждают в информационном центре.

Однако украинская сторона располагает другой информацией.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, Антипинскому НПЗ в Тюмени “стало плохо”.

Что известно о НПЗ в Тюмени

НПЗ в Тюмени – Тюменский НПЗ (до 2021 года назывался Антипинский НПЗ, – Ред.) расположен в 2 тыс. км от Украины.

Проектная мощность НПЗ в Тюмени достигает 9 млн т сырой нефти в год.

