Уничтожены колеи и цистерны: ГУР и ССО устроили взрывы на железных дорогах в России
Бойцы Главного управления разведки Минобороны (ГУР) и Сил специальных операций (ССО) провели операцию по прекращению железнодорожного сообщения на территории России по направлению Орел-Курск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Главном управлении разведки.
Взрывы в Орловской области
Так, 13 сентября на железнодорожном перегоне Малоархангельск-Глазуновка сотрудники РЖД обнаружили мины и сразу вызвали инженерный расчет спецподразделения Росгвардии.
Однако во время неудачного разминирования произошел взрыв, в результате которого двое росгвардейцев погибли, а один получил минно-взрывную ампутацию обеих ног.
Взрыв в Ленинградской области
Еще один взрыв прогремел около 02:30 ночи 14 сентября в Ленинградской области. Там произошел подрыв железнодорожного сообщения Санкт-Петербург — Псков на перегоне Строганово — Мшинская.
В результате подрыва сошел с рельсов локомотив и уничтожено 15 цистерн с топливом.
— Эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях.
В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках россияне испытают значительные затруднения в логистике, что, в свою очередь, существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны, — сообщил источник ГУР.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 299-е сутки.
