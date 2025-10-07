У Ленінградській області РФ вранці 7 жовтня на перегоні Строганово — Мшинська підірвали залізничну колію, в результаті чого з рейок зійшли локомотив і вагони поїзда з військовим вантажем.

Підрив колії у Ленінградській області РФ

Як повідомили Суспільному джерела у розвідці, рух на ділянці Строганово — Мшинська було зупинено, вантажні й пасажирські поїзди йдуть в обхід із затримками на кілька годин.

На місці працюють спецслужби, продовжується розчищення колії.

У російській залізниці повідомили, що рух поїздів на перегоні Строганово-Мшинська зупинили через технічні причини, вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками за часом на кілька годин.

До речі, 6 жовтня атаковано нафтопереробний завод (НПЗ) у Тюмені, що за 2 тис. км від кордону України.

