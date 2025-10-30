Взрывы в Запорожье: ракета попала в общежитие, среди раненых — дети
Взрывы в Запорожье ночью 30 октября гремели несколько часов подряд.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 30 октября: что известно
Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе баллистической атаки. После этого прогремели мощные взрывы в Запорожье.
По словам Федорова, враг попал в общежитие, где разрушено несколько этажей здания.
Также произошло несколько возгораний в жилой застройке, повреждены объекты инфраструктуры.
По состоянию на 06:25 известно, что в результате комбинированного удара по Запорожью ранения получили 11 человек.
Двое из них — 45-летняя женщина и 20-летний мужчина — были госпитализированы. Еще двум женщинам медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.
Кроме того, среди пострадавших шестеро детей — три девочки и три мальчика. Детям от 3 до 6 лет.
Глава ОВА также сообщил о повреждении объекта инфраструктуры и фиксации вражеских беспилотников в течение ночи.
На местах попаданий работают специальные службы.
Последствия ночной атаки на Запорожье уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.
Фото: Запорожская ОДА