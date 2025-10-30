Взрывы в Запорожье ночью 30 октября гремели несколько часов подряд.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 30 октября: что известно

Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе баллистической атаки. После этого прогремели мощные взрывы в Запорожье.

По словам Федорова, враг попал в общежитие, где разрушено несколько этажей здания.

Также произошло несколько возгораний в жилой застройке, повреждены объекты инфраструктуры.

По состоянию на 06:25 известно, что в результате комбинированного удара по Запорожью ранения получили 11 человек.

Двое из них — 45-летняя женщина и 20-летний мужчина — были госпитализированы. Еще двум женщинам медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Кроме того, среди пострадавших шестеро детей — три девочки и три мальчика. Детям от 3 до 6 лет.

Глава ОВА также сообщил о повреждении объекта инфраструктуры и фиксации вражеских беспилотников в течение ночи.

На местах попаданий работают специальные службы.

Последствия ночной атаки на Запорожье уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОДА

