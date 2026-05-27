Актриса Елена Кравец ответила на вопрос, боится ли она развода и одиночества на фоне разговоров о кризисе в браке с мужем Сергеем.

Звезда призналась, что сейчас переживает непростой и не до конца понятный период в личной жизни, однако не боится остаться одна.

Елена Кравец об одиночестве

По словам Кравец, она не считает развод чем-то катастрофическим и убеждена, что человек должен уметь быть счастливым независимо от того, есть у него пара или нет.

— Поэтому я не боюсь. Мне кажется, что когда ты любишь свое уединение и способен быть наедине с собой, то не зависишь от мысли, что должен быть с кем-то, чтобы чувствовать себя цельным. В отношениях должно быть так же классно, как в одиночестве с собой, или даже лучше. И тогда они того стоят, — считает артистка.

Ранее Елена уже комментировала слухи о проблемах в браке, заявив, что между ней и мужем «все сложно», но о разводе речи не идет.

Позже звезда рассказала, что переломным моментом для их семьи стал октябрь 2025 года, когда Сергей Кравец поступил на военную службу. По словам Елены, служба сильно изменила мужа, а она увидела его совсем по-другому.

Также Кравец вспоминала, что была поражена сюрпризом от мужа, когда тот приехал к ней на спектакль в Днепре в День влюбленных, несмотря на службу в другом городе.

Как начинались отношения Елены и Сергея Кравец

Будущие супруги познакомились еще в студенческие годы во время поездки на игру КВН. Артистка призналась, что сначала ее покорили харизма и внешность парня.

В мае 1997 года Сергей признался Елене в любви, однако уже через несколько месяцев пара рассталась. По словам Кравец, тогда она почувствовала отстраненность в отношениях и сама инициировала разрыв.

Расставание далось ей тяжело, однако возвращать любимого она не пыталась.

— Я не возвращаю тех, кто меня не выбирает, — сказала Елена.

Впоследствии пара снова сблизилась. По словам актрисы, Сергей начал вести себя внимательнее и заботливее, и она поняла, что это уже совсем другие отношения.

В 2002 году Елена и Сергей поженились. На тот момент артистка уже ждала рождения дочери Марии.

Елена Кравец о двух выкидышах

Также Кравец впервые подробно рассказала о двух выкидышах после рождения старшей дочери.

Первый выкидыш произошел на восьмой неделе беременности в период, когда супруги жили в бешеном рабочем ритме.

Через полтора года Елена снова забеременела, однако потеряла ребенка на том же сроке. По словам артистки, во второй раз пережить это было еще тяжелее, ведь первую потерю она в свое время пыталась заглушить работой.

После второго выкидыша Кравец пережила тяжелый эмоциональный период с ощущением опустошения и потери смысла.

Впоследствии актриса забеременела двойней — Иваном и Екатериной. Елена вспомнила, что тогда Сергей сказал ей: “Эти двое вернулись”. Рождение двойни, по словам артистки, стало для нее моментом большого внутреннего взросления.

Фото: Слава Демин

