Вибухи у Запоріжжі: ракета влучила у гуртожиток, серед поранених – діти
Вибухи у Запоріжжі вночі проти 30 жовтня лунали кілька годин поспіль.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 30 жовтня: що відомо
Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістичної атаки. Після цього пролунали потужні вибухи у Запоріжжі.
За словами Федорова, ворог влучив у гуртожиток, де зруйновано кілька поверхів будівлі.
Також сталося кілька займань у житловій забудові, пошкоджені об’єкти інфраструктури.
Станом на 06:25 відомо, що внаслідок комбінованого удару по Запоріжжю поранення отримали 11 людей.
Двоє з них — 45-річна жінка та 20-річний чоловік — були госпіталізовані. Ще двом жінкам медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
Крім того, серед постраждалих шестеро дітей – троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років.
Голова ОВА також інформував про пошкодження об’єкта інфраструктури та фіксацію ворожих безпілотників протягом ночі.
На місцях влучань працюють спеціальні служби.
Наслідки нічної атаки на Запоріжжя уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА