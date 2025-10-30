Вибухи у Запоріжжі вночі проти 30 жовтня лунали кілька годин поспіль.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 30 жовтня: що відомо

Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістичної атаки. Після цього пролунали потужні вибухи у Запоріжжі.

За словами Федорова, ворог влучив у гуртожиток, де зруйновано кілька поверхів будівлі.

Також сталося кілька займань у житловій забудові, пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Станом на 06:25 відомо, що внаслідок комбінованого удару по Запоріжжю поранення отримали 11 людей.

Двоє з них — 45-річна жінка та 20-річний чоловік — були госпіталізовані. Ще двом жінкам медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Крім того, серед постраждалих шестеро дітей – троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років.

Голова ОВА також інформував про пошкодження об’єкта інфраструктури та фіксацію ворожих безпілотників протягом ночі.

На місцях влучань працюють спеціальні служби.

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

