С 1 июня 2026 года в Украине вступает в силу ряд изменений – от выплат и бронирования до государственных программ поддержки. У части решений есть финансовые дедлайны, которые важно не пропустить.

Какие именно нововведения вступят в силу уже в июне 2026 года и кого они коснутся больше всего, читайте в материале.

Изменения в пересечении границы для женщин с 1 июня

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на выезд женщин за границу. Речь идет об ограничениях, которые ранее действовали для отдельных категорий работниц государственного сектора.

Сейчас смотрят

Новые правила вступают в силу с июня 2026 года и распространяются на всех женщин без исключений.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отныне женщины могут свободно пересекать государственную границу независимо от того, работают ли они в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях или в судебной системе.

Реформа армии в Украине с 1 июня 2026 года

Также с июня 2026 года в Украине стартует масштабная реформа Вооруженных сил. О начале изменений для армии сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что уже в первый месяц реформы должны появиться конкретные результаты, прежде всего в сфере денежного обеспечения военнослужащих.

Он уточнил, что размер денежного обеспечения будет зависеть от характера службы, участия в боевых действиях, уровня ответственности и профессионального опыта военнослужащего.

Так, для военных, проходящих службу на тыловых должностях, минимальное обеспечение планируется установить на уровне не менее 30 тыс. грн. В то же время для бойцов на передовой, а также для командиров, сержантов и офицеров выплаты должны быть существенно выше.

Особое внимание в рамках реформы уделят пехотным подразделениям. Президент поручил ввести специальные контракты для пехотинцев с уровнем выплат от 250 тыс. до 400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач и условий службы.

Также реформа предусматривает изменения в комплектовании воинских частей и развитии контрактной службы. Планируется расширение контрактной системы, что должно обеспечить определенные сроки прохождения службы и создать условия для поэтапного увольнения военнослужащих, которые были мобилизованы ранее.

Министр обороны Михаил Федоров также сообщил, что в июне появится график повышения выплат для военных.

Реформа мобилизации в Украине: что известно

Министерство обороны Украины рассказало о комплексной реформе военно-врачебных комиссий (ВВК), направленной на повышение качества медицинских осмотров военнообязанных и устранение прежних ошибок в системе. Речь идет как о кадровых изменениях, так и о цифровизации процедур.

По данным Минобороны, в рамках проверок уже переназначили более 130 руководителей ВВК при территориальных центрах комплектования. Также провели сотни инспекций по всей стране, в ходе которых анализировали качество медицинских решений и типичные нарушения в работе комиссий.

В ведомстве отмечают, что оценка годности к службе осуществляется на основе медицинских документов и жалоб, а при их отсутствии решение принимается по результатам базового осмотра. При этом граждане сохраняют право обжаловать выводы ВВК через вышестоящие инстанции или в судебном порядке.

Целью реформы Минобороны называет создание прозрачной системы медицинского отбора, которая минимизирует ошибки и обеспечит объективную оценку состояния здоровья военнообязанных.

Программа Национальный кэшбэк: когда сгорят средства

Украинцам необходимо использовать средства, начисленные в рамках программы Национальный кэшбэк за апрель и предыдущие периоды, до 30 июня 2026 года. После этой даты неиспользованные средства будут возвращены в государственный бюджет, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кэшбэк за апрель поступит в конце мая, а выплаты за май – в июле. В дальнейшем начисления будут происходить по обычному графику после 20 числа каждого месяца. Программа продолжает работать без изменений.

Размер кэшбэка составляет 5% или 15% в зависимости от категории товаров украинского производства: продукты питания, лекарства, техника, одежда, товары для дома и другие. Начисленные средства можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, украинские товары, лекарства, книги или благотворительность, в частности поддержку ВСУ.

Присоединиться к программе Национальный кэшбэк по-прежнему можно через банки-партнеры и приложение Дія, выбрав карту для выплат. Кэшбэк начисляется только за безналичные покупки товаров, участвующих в программе.

Скрининг здоровья 40+: сколько времени еще длится программа

Украинцы, получившие выплату по программе Скрининг здоровья 40+, должны использовать эти средства в течение двух месяцев после их зачисления. Если оплату медицинского обследования не произвести в этот срок, деньги автоматически вернутся в государственный бюджет.

Важно, что для участников, получивших средства до 1 мая 2026 года, установлен предельный срок использования – до 30 июня 2026 года.

Также в Украине упростили условия участия в государственной программе Скрининг здоровья 40+. Так, украинцам, достигшим 40-летнего возраста, больше не нужно ждать 30 дней после дня рождения, чтобы подать заявку. Оформить участие можно за несколько минут в приложении Дія или в ближайшем ЦПАУ.

Программа Скрининг здоровья 40+ позволяет пройти профилактические обследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других распространенных проблем со здоровьем. Заявку можно подать онлайн через Дію или лично в Центре предоставления административных услуг.

Трудовые книжки: кто и когда должен провести оцифровку

В Украине до 10 июня 2026 года необходимо оцифровать трудовые книжки, особенно – если трудовой стаж был приобретен до 1 января 2004 года. Именно эти данные не всегда содержатся в электронных реестрах и могут понадобиться для правильного начисления пенсии.

В Пенсионном фонде объясняют, что в первую очередь оцифровку стоит пройти людям с ошибками или неточностями в трудовой книжке, владельцам поврежденных или частично утраченных документов, а также тем, кто планирует выход на пенсию в ближайшие годы.

Если трудовую книжку не оцифровать, стаж не аннулируется, ведь бумажный документ остается действительным. Однако отсутствие данных в электронном реестре может затруднить проверку трудового стажа и затянуть процесс оформления пенсии.

Пенсионерам, которые уже получают пенсию, оцифровывать трудовую книжку не обязательно, поскольку необходимая информация уже содержится в их пенсионных делах.

Завершение учебного года 2025-2026: что стоит знать

В большинстве школ Украины последний звонок в 2026 году прозвучит 29 мая. В то же время официально учебный год может длиться до 30 июня, если учебным заведениям нужно компенсировать пропущенные занятия из-за ограничений безопасности, воздушных тревог или других вынужденных перерывов.

Окончательную дату завершения обучения каждая школа определяет самостоятельно. Поэтому в отдельных регионах ученики могут продолжить образовательный процесс и после окончания мая.

Например, в Киеве последний звонок также запланирован на 29 мая. В течение июня школы будут проводить дополнительные занятия, образовательные программы, языковые клубы, STEM-проекты и подготовку выпускников к вступительной кампании.

В Черкассах учебный год также завершится 29 мая. Вручение аттестатов девятиклассникам запланировано на 5 июня, Марш благодарности выпускников состоится 12 июня, а выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут 13 июня.

Как изменятся правила бронирования в Украине

В июне 2026 года вступят в силу новые правила бронирования военнообязанных работников на критически важных предприятиях. Соответствующее решение Кабинета министров, принятое 22 мая, предусматривает обновление критериев критичности и ужесточение требований к компаниям.

Так, в течение июня центральные и региональные органы власти должны пересмотреть и повторно утвердить критерии критически важных предприятий, согласовав их с Минобороны и Минэкономики. В июле-августе компании должны будут подтвердить свой статус уже по обновленным правилам бронирования.

Одним из ключевых изменений станет повышение требований к уровню заработной платы: для бронирования работника она должна составлять не менее трех минимальных зарплат или около 25 941 грн. Для прифронтовых регионов будет действовать более низкий порог – 21 600 грн.

Также меняется подход к учету забронированных работников: сотрудников с отсрочкой, работающих по совместительству, будут учитывать только по основному месту работы. Это должно помочь устранить практику двойного учета работников в разных компаниях.

По словам представителей правительства, предприятия, которые не будут соответствовать обновленным критериям до конца лета, могут лишиться статуса критически важных и права на бронирование работников.

Помощь для ВПЛ: срок продлили

Срок подачи заявлений на получение помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличили до 1 июня 2026 года. Это позволяет всем, кто имеет право на поддержку, успеть оформить необходимые документы и получить выплаты.

В то же время расширен доступ к государственной помощи и отмечена часть ограничений. В частности, дети из семей ВПЛ будут получать выплаты независимо от уровня дохода семьи, а начисление будет осуществляться с 1 февраля при условии своевременной подачи заявления.

Также граждане, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения дохода, могут повторно подать документы и получить перерасчет с 1 января 2026 года. Кроме того, предусмотрен дополнительный шестимесячный период поддержки для тех, кто нуждается в помощи.

Кредиты для бизнеса в Украине 2026: что предлагают

Начиная с 1 июня 2026 года, в Украине стартует программа кредитования для крупного бизнеса, которая предусматривает финансирование до 25 млн евро под льготную ставку около 10% годовых. Механизм направлен на развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергетической автономности предприятий.

Кредиты можно будет использовать на строительство и запуск газотурбинных и газопоршневых установок, объектов возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия), систем накопления энергии, а также микросетей и локальных автономных энергосистем.

Разница между рыночной и льготной ставкой будет компенсироваться государством. Финансирование доступно в пределах 1–25 млн евро (для прифронтовых территорий – от 500 тыс. евро) сроком до 5 лет с возможностью отсрочки запуска проекта до 12 месяцев.

Программу реализует Национальное агентство развития через уполномоченные банки. Она является частью государственной стратегии развития распределенной генерации и укрепления энергетической устойчивости Украины.

Снятие наличных и пополнение карт в Укрпочте

До конца июня 2026 года Укрпочта планирует запустить снятие наличных и пополнение банковских карт в своих отделениях.

Также до конца 2026 года предусмотрено оснащение почтальонов мобильными устройствами для приема безналичных платежей в любой точке страны, в частности для обслуживания маломобильных граждан на дому.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.