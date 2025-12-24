В районе пляжей Дельфин и Ланжерон в Одессе обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Неизвестные пятна и погибшие птицы на пляжах Одессы: что известно

По словам главы ОВА, в настоящее время размер пятен и их происхождение устанавливаются.

Ситуацию проверяют соответствующие службы. На место уже выехали:

  • экологическая инспекция,
  • КП Узбережье,
  • КУ РВС,
  • департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация.

Ранее Лысак сообщал, что ночь на 24 декабря стала первой за последнее время, когда в городе не звучала воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 400-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

