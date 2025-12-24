Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
На побережье Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, и погибших птиц
В районе пляжей Дельфин и Ланжерон в Одессе обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Неизвестные пятна и погибшие птицы на пляжах Одессы: что известно
По словам главы ОВА, в настоящее время размер пятен и их происхождение устанавливаются.
Ситуацию проверяют соответствующие службы. На место уже выехали:
- экологическая инспекция,
- КП Узбережье,
- КУ РВС,
- департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.
После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация.
Ранее Лысак сообщал, что ночь на 24 декабря стала первой за последнее время, когда в городе не звучала воздушная тревога.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 400-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
