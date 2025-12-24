В районе пляжей Дельфин и Ланжерон в Одессе обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Неизвестные пятна и погибшие птицы на пляжах Одессы: что известно

По словам главы ОВА, в настоящее время размер пятен и их происхождение устанавливаются.

Ситуацию проверяют соответствующие службы. На место уже выехали:

экологическая инспекция,

КП Узбережье,

КУ РВС,

департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация.

Ранее Лысак сообщал, что ночь на 24 декабря стала первой за последнее время, когда в городе не звучала воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 400-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

