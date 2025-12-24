У районі пляжів Дельфін та Ланжерон в Одесі виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Невідомі плями та загиблі птахи на пляжах Одеси: що відомо

За словами очільника ОВА, наразі розмір плям та їхнє походження встановлюються.

Зараз дивляться

Ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце вже виїхали:

  • екологічна інспекція,
  • КП Узбережжя,
  • КУ РВС,
  • департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію.

Раніше Лисак повідомляв, що ніч проти 24 грудня стала першою за останній час, коли в місті не лунала повітряна тривога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Атака на Одещину: пошкоджено понад 100 будинків і суховантаж, є перебої зі світлом
атака на Одесу 23 грудня

Пов'язані теми:

нафтаОдесаодесский пляж
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.