Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
На узбережжі Одеси виявили плями, схожі на нафтові, та загиблих птахів
У районі пляжів Дельфін та Ланжерон в Одесі виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.
Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Невідомі плями та загиблі птахи на пляжах Одеси: що відомо
За словами очільника ОВА, наразі розмір плям та їхнє походження встановлюються.
Ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце вже виїхали:
- екологічна інспекція,
- КП Узбережжя,
- КУ РВС,
- департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію.
Раніше Лисак повідомляв, що ніч проти 24 грудня стала першою за останній час, коли в місті не лунала повітряна тривога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
