У районі пляжів Дельфін та Ланжерон в Одесі виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Невідомі плями та загиблі птахи на пляжах Одеси: що відомо

За словами очільника ОВА, наразі розмір плям та їхнє походження встановлюються.

Ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце вже виїхали:

екологічна інспекція,

КП Узбережжя,

КУ РВС,

департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію.

Раніше Лисак повідомляв, що ніч проти 24 грудня стала першою за останній час, коли в місті не лунала повітряна тривога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

