Взрывы в Харькове сегодня, 24 января, прогремели после того, как россияне в очередной раз нанесли удар по городу с помощью дронов Шахед.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Между тем местные СМИ сообщают о серии в по меньшей мере 10 взрывов в Харькове по состоянию на час ночи.

Взрывы в Харькове 24 января: что известно

Игорь Терехов сообщил, что все взрывы в Харькове слышны из-за попадания вражеских Шахедов по Индустриальному району Харькова.

– По предварительной информации, в Индустриальном районе имеется попадание в дом и возгорание квартиры, – написал мэр.

Он предупредил, что очередная группа БПЛА надвигается на город, и призвал жителей и гостей города быть осторожными.

Между тем начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что на данный момент информация о пострадавших в результате взрывов в Харькове 24 января не поступала.

В свою очередь monitor сообщает, что в Харьковской области зафиксировано не менее семи беспилотников в секторе Боровая – Пролесная.

Напомним, днем 19 января враг атаковал Харьков управляемыми авиабомбами, есть погибшая и пострадавшие.

