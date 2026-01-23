Серия взрывов в Харькове: враг атаковал Индустриальный район, есть попадание в дом
Взрывы в Харькове сегодня, 24 января, прогремели после того, как россияне в очередной раз нанесли удар по городу с помощью дронов Шахед.
Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
Между тем местные СМИ сообщают о серии в по меньшей мере 10 взрывов в Харькове по состоянию на час ночи.
Взрывы в Харькове 24 января: что известно
Игорь Терехов сообщил, что все взрывы в Харькове слышны из-за попадания вражеских Шахедов по Индустриальному району Харькова.
– По предварительной информации, в Индустриальном районе имеется попадание в дом и возгорание квартиры, – написал мэр.
Он предупредил, что очередная группа БПЛА надвигается на город, и призвал жителей и гостей города быть осторожными.
Между тем начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что на данный момент информация о пострадавших в результате взрывов в Харькове 24 января не поступала.
В свою очередь monitor сообщает, что в Харьковской области зафиксировано не менее семи беспилотников в секторе Боровая – Пролесная.
Напомним, днем 19 января враг атаковал Харьков управляемыми авиабомбами, есть погибшая и пострадавшие.