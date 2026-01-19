Сьогодні вдень 19 січня ворог атакував Харків керованими авіабомбами — три прильоти зафіксовано у Слобідському районі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Оновлено о 15:58

Атака Харкова сьогодні, 19 січня: що відомо

За його словами, внаслідок удару ворожих авіабомб по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені. Також вибухами зруйновано приватні будинки.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки 65-річна жінка загинула, щонайменше п’ятеро осіб дістали поранення. У Слобідському районі зруйновано приватний будинок.

На місці ворожого атаки працюють підрозділи рятувальників та бригади екстреної медичної допомоги.

Вночі 18 січня в результаті удару ворожого БпЛА по приватному сектору Харкова загинула жінка, ще троє людей постраждало.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

