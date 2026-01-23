Вибухи в Харкові сьогодні, 24 січня, пролунали після того, як росіяни вкотре завдали удару по місту за допомогою дронів Шахед.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють про серію з щонайменше 10 вибухів в Харкові станом на першу ночі.

Зараз дивляться

Вибухи в Харкові: що відомо

Ігор Терехов повідомив, що усі вибухи в Харкові чути через влучання ворожих Шахедів по Індустріальному району Харкова.

– За попередньою інформацією, в Індустріальному районі маємо влучання в будинок та загорання квартири, – написав мер.

Він попередив, що чергова група БпЛА суне на місто та закликав жителів та гостей міста бути обережними.

Тим часом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що наразі інформація про постраждалих внаслідок вибухів в Харкові 24 січня не надходила.

У свою чергу monitor повідомляє, що на Харківщині зафіксовано щонайменше сім безпілотників в секторі Борова – Пролісне.

Нагадаємо, вдень 19 січня ворог атакував Харків керованими авіабомбами, є загибла та постраждалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.