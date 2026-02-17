Взрыв в военной комендатуре под Петербургом: есть погибшие и разрушения
- В здании военной комендатуры в городе Сертолово Ленинградской области РФ произошел мощный взрыв, который привел к разрушениям на втором и третьем этажах.
- По предварительным данным, есть погибшие, а под завалами здания военной полиции на территории части могут находиться другие люди.
В здании военной комендатуры в Сертолово Ленинградской области России произошел взрыв, в результате которого есть погибшие.
Об этом сообщают российские пропагандистские издания.
Взрыв в здании военной комендатуры РФ
По информации российских журналистов, в результате взрыва в здании военной комендатуры в Сертолово в Ленинградской области есть погибшие.
Отмечается, что разрушения возникли на втором и третьем этажах здания. На месте работают экстренные службы.
По предварительным данным, известно о трех погибших после взрыва в здании военной комендатуры в Ленинградской области. Как утверждается, третий человек погиб, придавленный плитой.
Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборке завалов и спасении пострадавших во время обрушения здания военной полиции на территории воинской части в Сертолово.
На месте работают подразделения российского МЧС и Ленинградской службы по чрезвычайным ситуациям.