В здании военной комендатуры в Сертолово Ленинградской области России произошел взрыв, в результате которого есть погибшие.

Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

Взрыв в здании военной комендатуры РФ

По информации российских журналистов, в результате взрыва в здании военной комендатуры в Сертолово в Ленинградской области есть погибшие.

Отмечается, что разрушения возникли на втором и третьем этажах здания. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, известно о трех погибших после взрыва в здании военной комендатуры в Ленинградской области. Как утверждается, третий человек погиб, придавленный плитой.

Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборке завалов и спасении пострадавших во время обрушения здания военной полиции на территории воинской части в Сертолово.

На месте работают подразделения российского МЧС и Ленинградской службы по чрезвычайным ситуациям.

