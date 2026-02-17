У будівлі військової комендатури в Сертолово Ленінградської області Росії стався вибух, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання.

Вибух у будівлі військової комендатури РФ

За інформацією російських журналістів, внаслідок вибуху в будівлі військової комендатури в Сертолово в Ленінградській області є загиблі.

Зазначається, що руйнування виникли на другому і третьому поверхах будівлі. На місці працюють екстрені служби.

За попередніми даними, відомо про трьох загиблих після вибуху в будівлі військової комендатури в Ленінградській області. Як стверджується, третя людина померла, притиснута плитою.

Повідомляється, що під завалами ще можуть перебувати люди.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко доручив силовому блоку надати допомогу військовим у розбиранні завалів і рятуванні постраждалих під час обвалення будівлі військової поліції на території військової частини в Сертолово.

На місці працюють підрозділи російського МНС і Ленінградської служби з надзвичайних ситуацій.

