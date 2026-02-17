Силы обороны Украины поразили российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27 во временно оккупированном Крыму.

Информацию о поражении вражеского вертолета подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение вертолета Ка-27 в Крыму

По информации Генерального штаба ВСУ, в ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Камышли в Крыму украинские воины поразили российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27.

– Зафиксировано попадание в цель, – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, кроме этого, 16 февраля украинские военные поразили три пункта управления беспилотниками российских войск, в частности, в районе Анатольевки Курской области РФ, а также в Гуляйполе и Затишье Запорожской области.

Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, потери России и окончательные масштабы повреждений уточняются.

Там подчеркнули, что в дальнейшем Силы обороны Украины будут систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацией и беспилотными подразделениями Российской Федерации.

