Российские войска нанесли удары по больнице в Конотопе Сумской области, в результате чего есть повреждения.

Об этом сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин.

Удар по больнице в Конотопе 1 мая 2026 года: какие последствия

По словам Семенихина, это было не падение ударного беспилотника Shahed, как пишут ряд Telegram-каналов, а именно удар по больнице в Конотопе 1 мая 2026 года.

Сейчас смотрят

– Просто чудом жертв и пострадавших нет, – говорится в сообщении.

Как отметил городской глава Конотопа, повреждения получили здания местной больницы.

Атака РФ на Дружковку авиабомбами 1 мая 2026 года

Сегодня, 1 мая, российские войска сбросили три авиабомбы на многоэтажки в Дружковке, в результате чего ранены пять человек.

По информации Донецкой областной прокуратуры, по Дружковке нанесли удары авиабомбами ФАБ-250 с УМПК, которые попали в многоквартирные жилые дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1559-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.