В Министерстве обороны Румынии не могут подтвердить заявление президента Никушора Дана о том, что российский беспилотник, нанесший удар по жилому дому в Галаце, подбила украинская ПВО.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Совет Мируце, сообщает Digi24.

Министр обороны заявил, что не располагает данными для подтверждения слов президента об изменении курса российского беспилотника после его перехвата украинской ПВО.

– Был ли это умышленный маневр или связь была потеряна – это вопрос, на который мы не имеем возможности ответить, – сказал он.

В то же время Мируце подчеркнул, что учреждения, занимающиеся экспертизой обломков летательного аппарата, могут установить больше деталей об обстоятельствах удара беспилотника.

По его мнению, есть возможность провести баллистическую экспертизу компонентов или румынская разведывательная служба может обладать такой информацией. Он отметил, что в Румынии на радарах видели траекторию этого дрона.

– Мы видели, как он приближался со стороны Черного моря, пересекая Дунай, входя в воздушное пространство Румынии и падая в Галаце, – добавил он.

По мнению Мируце, дискуссии по причине изменения курса беспилотника лишь отвлекают от ключевой темы. Он утверждает, что вся ответственность за инцидент в Галаце лежит исключительно на России.

По его словам, Москва не может оправдать, почему российский беспилотник с примерно 30 килограммами взрывчатого вещества тринитротолуола попал в воздушное пространство, где это было запрещено.

Что известно о дроне, который ударил по дому в Румынии

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что по дому в Галаце ударил дрон Герань-2 российского происхождения. К такому выводу пришли специалисты после анализа комплекса технических доказательств.

Он отметил, что на найденных обломках обнаружили электронные компоненты, навигационные системы, модули управления, двигатель и конструктивные элементы, похожие на другие дроны Герань-2, изъятые ранее на территории Румынии.

Отчет свидетельствует, что маркировка производства, технические надписи, конструктивные особенности и использованные материалы соответствуют тому же технологическому процессу, что и у дронов Герань-2, анализ которых проводился в последние годы.

Физико-химические анализы подтвердили наличие тех же типов материалов и горючего, которые неоднократно выявлялись в аппаратах этой серии.

– То, что такой беспилотный аппарат ударил по жилому дому в Румынии, спровоцировав раненых и материальный ущерб, чрезвычайно серьезно. Единственным виновником является Россия, – заявил президент Румынии.

По его мнению, безопасность граждан и целостность национальной территории являются фундаментальными обязанностями румынского государства. Он добавил, что Румыния передаст результаты этого расследования союзникам и соответствующим структурам в НАТО и Европейском Союзе.

В ночь на 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в жилой дом в Галаце после того, как залетел в воздушное пространство Румынии.

