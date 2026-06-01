Російські війська завдали ударів по лікарні у Конотопі Сумської області, внаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомив міський глава Конотопа Артем Семеніхін.

Удар по лікарні у Конотопі 1 травня 2026 року: які наслідки

За словами Семеніхіна, це було не падіння ударного безпілотника Shahed, як пишуть низка Telegram-каналів, а саме удар по лікарні у Конотопі 1 травня 2026 року.

– Просто дивом жертв і постраждалих немає, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив міський глава Конотопу, пошкодження дістали будівлі місцевої лікарні.

Атака РФ на Дружківку авіабомбами 1 травня 2026 року

Сьогодні, 1 травня, російські війська скинули три авіабомби на багатоповерхівки у Дружківці, внаслідок чого поранено п’ятеро людей.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, по Дружківці завдали ударів авіабомбами ФАБ-250 з УМПК, які поцілили по багатоквартирних житлових будинках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1559-ту добу.

