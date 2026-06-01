1 июня российские войска атаковали Дружковку авиабомбами, попав в многоквартирные дома.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Атака на Дружковку 1 июня: что известно

По данным прокуратуры, российская армия совершила атаку на Дружковку 1 июня.

Враг сбросил на город три авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планировки и коррекции.

Боеприпасы попали по многоэтажным жилым домам, в результате чего пострадали пять гражданских в возрасте от 20 до 68 лет.

— У четырех мужчин и женщины диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и сотрясение головного мозга, — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате удара повреждены пять многоквартирных домов.

По факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины) Краматорская окружная прокуратура начала досудебное расследование.

Напомним, 1 июня враг атаковал дроном больницу в Конотопе Сумской области, в результате чего есть повреждения.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото: Донецкая областная прокуратура

