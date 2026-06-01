РФ сбросила три авиабомбы на дома в Дружковке: есть раненые
1 июня российские войска атаковали Дружковку авиабомбами, попав в многоквартирные дома.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Атака на Дружковку 1 июня: что известно
По данным прокуратуры, российская армия совершила атаку на Дружковку 1 июня.
Враг сбросил на город три авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планировки и коррекции.
Боеприпасы попали по многоэтажным жилым домам, в результате чего пострадали пять гражданских в возрасте от 20 до 68 лет.
— У четырех мужчин и женщины диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и сотрясение головного мозга, — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате удара повреждены пять многоквартирных домов.
По факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины) Краматорская окружная прокуратура начала досудебное расследование.
Напомним, 1 июня враг атаковал дроном больницу в Конотопе Сумской области, в результате чего есть повреждения.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
