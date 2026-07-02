Взрывы в Николаеве прогремели днем 2 июля во время атаки российских ударных беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Взрывы в Николаеве 2 июля: что известно

По словам Кима, в результате взрывов в Николаеве сегодня повреждены пять жилых домов. В разных районах города возникли пожары, их тушат соответствующие службы.

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По состоянию на данный момент известно о трех пострадавших в результате взрывов в Николаеве 2 июля.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Двум женщинам оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Информация о последствиях атаки на Николаев 2 июля уточняется. На месте удара работают профильные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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