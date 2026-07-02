Взрывы в Николаеве: после удара БпЛА повреждены дома, есть раненые
Взрывы в Николаеве прогремели днем 2 июля во время атаки российских ударных беспилотников типа Shahed.
Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Взрывы в Николаеве 2 июля: что известно
По словам Кима, в результате взрывов в Николаеве сегодня повреждены пять жилых домов. В разных районах города возникли пожары, их тушат соответствующие службы.
По состоянию на данный момент известно о трех пострадавших в результате взрывов в Николаеве 2 июля.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Двум женщинам оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.
Информация о последствиях атаки на Николаев 2 июля уточняется. На месте удара работают профильные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.