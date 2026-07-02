Во время ночной атаки на Украину 2 июля российские войска нанесли масштабный комбинированный удар, применив 74 ракеты разных типов и 496 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 2 июля: что известно

В ночь на 2 июля (с 18:00 1 июля) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также ударных беспилотников.

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Основным направлением атаки стал Киев. Особенностью удара стало одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с нескольких направлений, а также большого количества баллистических ракет и реактивных беспилотников.

Всего Воздушные силы зафиксировали 570 средств воздушного нападения — 74 ракеты и 496 беспилотников.

Оккупанты применили:

4 противокорабельные ракеты 3М22 Циркон;

24 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

34 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет Калибр;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас, баражирующих боеприпасов Бандероль и дронов-имитаторов типа Пародия.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили или нейтрализовали 524 воздушные цели, среди которых:

4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

32 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет Калибр;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

476 беспилотников разных типов.

При этом зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных беспилотников в 33 местах.

Еще в 18 местах зафиксировали падение обломков сбитых БПЛА. Информация о нескольких ракетах уточняется.

Основной целью российского массированного удара стал Киев. По данным ГСЧС, попадания и падение обломков зафиксировали в семи районах столицы.

Всего повреждено более 30 локаций, в основном жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком районе, где в одном из домов обрушились конструкции с первого по шестой этаж. Также повреждения и пожары зафиксировали в Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском районах.

По состоянию на утро известно о как минимум 13 погибших и 86 пострадавших, среди которых двое детей. В больницы госпитализировали 70 человек.

В Киевской области последствия российской атаки зафиксировали как минимум в пяти районах.

Больше всего пострадал Бучанский район, где возникли пожары в складских помещениях и частном доме. Повреждения также зафиксировали в Бориспольском, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах.

Всего в результате атаки пострадали семь человек.

По данным Воздушных сил, вражеская атака на Украину продолжается до сих пор — в воздушном пространстве остаются несколько российских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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