Вибухи в Миколаєві: після удару БпЛА пошкоджено будинки, є поранені
Вибухи в Миколаєві прогриміли вдень 2 липня під час атаки російських ударних безпілотників типу Shahed.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Вибухи в Миколаєві 2 липня: що відомо
За словами Кіма, унаслідок вибухів у Миколаєві сьогодні, 2 липня, пошкоджено п’ять житлових будинків. У різних районах міста виникли пожежі, їх ліквідовують відповідні служби.
Станом на цей час відомо про трьох постраждалих унаслідок вибухів у Миколаєві 2 липня.
Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Двом жінкам медичну допомогу надали на місці, госпіталізації вони не потребували.
Інформація про наслідки атаки на Миколаїв 2 липня уточнюється. На місці удару працюють профільні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.
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