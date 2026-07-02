Вибухи в Миколаєві прогриміли вдень 2 липня під час атаки російських ударних безпілотників типу Shahed.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Вибухи в Миколаєві 2 липня: що відомо

За словами Кіма, унаслідок вибухів у Миколаєві сьогодні, 2 липня, пошкоджено п’ять житлових будинків. У різних районах міста виникли пожежі, їх ліквідовують відповідні служби.

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Станом на цей час відомо про трьох постраждалих унаслідок вибухів у Миколаєві 2 липня.

Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Двом жінкам медичну допомогу надали на місці, госпіталізації вони не потребували.

Інформація про наслідки атаки на Миколаїв 2 липня уточнюється. На місці удару працюють профільні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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