Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские суда в акватории Черного моря.

Атака РФ на гражданские суда в Черном море продолжается

Как сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер, на этот раз под удар попал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, который перевозил украинскую пшеницу. В результате атаки поврежден корпус судна и возник пожар.

К сожалению, один человек погиб, еще трое получили ранения.

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– Враг непрерывно продолжает атаковать гражданские суда в акватории Черного моря. К сожалению, один человек погиб, еще трое пострадали, – написал он.

Экипаж эвакуирован на берег. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Эта атака свидетельствует о системном и циничном характере российского террора. Агрессор сознательно подвергает опасности жизни гражданских людей и создает угрозу глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, что ранее Андрей Сибига заявлял, что Россия, атакуя гражданские грузовые судна, создает угрозу глобальной продовольственной безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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