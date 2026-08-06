РФ атаковала судно под флагом Гвинеи-Бисау с украинским зерном: есть погибший и раненые
- Россия снова атаковала гражданское судно в акватории Черного моря.
- Под удар попал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, перевозивший украинскую пшеницу.
- В результате атаки есть погибший и раненые, экипаж эвакуировали на берег.
Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские суда в акватории Черного моря.
Атака РФ на гражданские суда в Черном море продолжается
Как сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер, на этот раз под удар попал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, который перевозил украинскую пшеницу. В результате атаки поврежден корпус судна и возник пожар.
К сожалению, один человек погиб, еще трое получили ранения.
– Враг непрерывно продолжает атаковать гражданские суда в акватории Черного моря. К сожалению, один человек погиб, еще трое пострадали, – написал он.
Экипаж эвакуирован на берег. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Эта атака свидетельствует о системном и циничном характере российского террора. Агрессор сознательно подвергает опасности жизни гражданских людей и создает угрозу глобальной продовольственной безопасности.
Напомним, что ранее Андрей Сибига заявлял, что Россия, атакуя гражданские грузовые судна, создает угрозу глобальной продовольственной безопасности.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.