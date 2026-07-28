Кризис в Черном море: что ждет украинский экспорт и как пробить морскую блокаду РФ

В тот же день в ответ на атаки против гражданского судоходства созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Представители Украины сообщили, что за время полномасштабного вторжения РФ повредила или частично уничтожила по меньшей мере 1054 объекта портовой инфраструктуры и 232 гражданских судна.

Жертвами этих атак стали 307 гражданских лиц (погибшие и раненые). Только в течение июня и июля 2026 года под ударами оказались почти 50 грузовых суден.

Блокировка морского экспорта Украины: какой цели хочет достичь РФ

Серией обстрелов портовой инфраструктуры и гражданских судов Россия стремится заблокировать морские пути Украины и полностью сорвать ее экспортно-импортные возможности, заявил в комментарии политолог Олег Саакян.

По его мнению, основными инструментами для достижения этой цели является устрашение судовладельцев, искусственный рост их расходов и блокирование отдельных категорий грузов.

Саакян предположил, что ключевая цель россиян – принудить к взаимному отказу от блокады портов и морских торговых путей, чтобы в итоге выйти на соглашение о частичном локальном прекращении огня в черноморской акватории и портовой инфраструктуре.

– Украина эффективно взяла в блокаду Азовское море и продемонстрировала возможности заблокировать Черное море для России, возможности реализации этого сценария. Россияне также наращивают свою активность, тем самым пытаются выйти в паритетность с тем, чтобы дальше либо разыграть эту карту в переговорном процессе, либо не оставить без ответа то, что Украина блокирует российские черноморские порты, – отметил он.

По мнению Саакяна, нынешняя волна атак отличается от предыдущих целенаправленностью ударов именно по кораблям под чужими флагами. До этого россияне воздерживались от таких ударов, обратил внимание он.

Однако сейчас они целенаправленно демонстрируют, что готовы атаковать корабли под флагами других государств, даже находящихся в активных экономических торговых отношениях с россиянами, подчеркнул политолог.

На вопрос, способна ли РФ фактически парализовать работу украинского морского коридора без прямой военной блокады, а только из-за создания критических рисков для судовладельцев, экипажей и страховщиков, эксперт отметил, что полная блокировка маловероятна, однако существенное ограничение вполне возможно.

По его словам, у России есть достаточный потенциал, чтобы критически давить на украинскую внешнюю торговлю, равно как и Украина имеет рычаги влияния на российский морской экспорт и импорт.

– Именно поэтому склонен считать, что это поднятие ставок перед возможной установкой прекращения огня на море. Фактически Россия и Украина действуют по одинаковому принципу: либо морем пользуются все, либо морем не пользуется никто, – утверждает Саакян.

Он отметил, что Украина для этого реализует операции по атакам на российские военные объекты и двойного назначения, в частности, теневой флот. А россияне атакуют гражданский флот из-за специфики того, что Украина не экспортирует нефть, поэтому портовая инфраструктура используется исключительно для отгрузки продовольствия, сырья и импорта продуктов.

На вопрос о реалистичности внедрения нового международного механизма для защиты судоходства другими странами или коалициями эксперт ответил, что сейчас этот сценарий маловероятен.

По его словам, основная проблема состоит в том, что РФ наносит удары по суднам дистанционно, что делает их непосредственное сопровождение или конвоирование крайне сложной задачей.

– Если бы это была атака с моря кораблями и взятие под физическую блокаду портов, то да, некоторые коалиции могли бы работать. А в нынешних реалиях я слабо представляю такую ​​коалицию с точки зрения даже технической реализации, не говоря уже обо всех политических сложностях. Но вполне представляю, возможно, какое-то посредничество и достижение политических договоренностей по правилам игры, опираясь на огневой паритет, – сказал он.

На вопрос о том, какие гарантии необходимы для того, чтобы новое соглашение не зависело исключительно от воли России, и реально ли создать механизм автоматического принуждения к его выполнению, эксперт подчеркнул, что это вполне возможно.

По его мнению, действенность договоренностей должна опираться на огневой паритет, при котором любое нарушение со стороны России будет стоить ей слишком дорого, а само соглашение будет держаться на способности Украины силой обеспечивать это равновесие.

– Если этот паритет изменится, то, вероятно, россияне всегда воспользуются возможностью провести ревизию такой договоренности. Здесь страны-гаранты или посредники – это все дополнительные, иногда даже нужные элементы этой конструкции. Но в первую очередь все держится исключительно на военном паритете. Есть паритет или доминирование Украины – такие договоренности будут соблюдаться. Если не будет, то такие договоренности Россия обязательно нарушит, – сказал он.

По его мнению, наиболее вероятным сценарием в ближайшие недели может быть продолжение эскалации с потенциальным непубличным прощупыванием для возможности переговоров.

Олег Саакян предположил, что уже совершаются определенные попытки или действия, направленные на согласование частичного восстановления морских рейсов и создания механизмов защиты гражданского судоходства.

Блокировка морского экспорта: как повлияет на аграриев и валютные поступления

Комментируя вопрос о том, как пауза в морском экспорте скажется на аграриях, трейдерах и валютных поступлениях Украины, ведущая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе в комментарии Фактам ICTV подчеркнула, что стоит смотреть, насколько этот процесс будет долгим.

– Если мы считаем, что это временные перебои с морским экспортом, и мы сейчас видим, что агарии как раз выжидают, и нет увеличения перевозки аграрной продукции с железной дороги, тогда просто откладываются поставки. Возможно, они будут более дорогими, но сильно роста стоимости фрахта не ожидаем. Это если краткосрочный период и потом все наладится, – предположила она.

Однако аграриям придется переориентироваться на другие маршруты, чтобы вывезти свою продукцию или новый урожай, если порты заблокируют надолго, например, на один или два месяца, отметила Коссе.

– Придется рассматривать дунайские порты, железную дорогу, автомобильный транспорт. И здесь уже последствия будут существенными, потому что все эти маршруты дороже. Конечно, самый маленький рост будет на дунайских портах, потому что здесь и объемы перевалки больше, чем по железной дороге и фурам. И стоимость перевозки меньше, если делить там на тонну продукции, – сказала она.

Альтернативные пути, такие как железная дорога и автотранспорт, напрямую зависят от возможности инфраструктуры. Важно понять, будет ли у Укрзализныци достаточно вагонов и тележек для перехода с широкого пути на узкий, а также смогут ли железные дороги соседних стран принять такой объем грузов, отметила Коссе.

По ее словам, опыт 2022 четко показал: важна координация действий Украины с другими государствами, чтобы польские, румынские и венгерские железнодорожники тоже были готовы к этому.

Отвечая на вопрос, могут ли дунайские порты, железная дорога и автомобильные переходы компенсировать сокращение морского экспорта, Коссе отметила, что для этого просто нет мощностей.

– Морским коридором вывозится две трети экспорта. Компенсировать все это по суше невозможно в принципе. Возможно, часть вывезти. Скажем, некоторые более дорогие виды товаров, например, масло. Их легче переориентировать, потому что маржа больше и есть возможность гибкости. Можно заплатить более дорогую стоимость за логистику и все равно быть в плюсе. Если это дешевый товар, например, руда или уголь, его почти невозможно переориентировать чисто с экономической точки зрения, – подчеркнула она.

Коссе утверждает, что разница в стоимости перевозки будет настолько высокая, что это станет экономически невыгодным.

Блокировка морского экспорта Украины: при каких условиях вернутся судовладельцы

– Я думаю, здесь будет все решать страхование и страховые премии, которые будут готовы платить грузы отправители. Пожалуй, можно ожидать роста страховых ставок. Но здесь также большой вопрос, кто будет их покрывать, если до этого это был пул страховщиков со штаб-квартирой в Великобритании. Мы начинали еще в 2022 году с того, что они покрывали потери иностранных перевозчиков и через некоторое время все распространилось на украинских перевозчиков, – вспомнила Ирина Коссе.

По словам экспертки, это был очень сложный процесс. По ее мнению, сейчас он еще больше усложняется, поэтому трудно спрогнозировать, как быстро смогут договориться с судовладельцами и убедить их входить в порты.

– Я думаю, большую часть также будут иметь государственные гарантии Украины. Сейчас украинское правительство в разговоре с бизнесом отказывается признавать, что заходить в украинские порты опасно. Это то, о чем просил бизнес. Государство сказало: нет, мы этого заявлять не будем, мы считаем, что сможем контролировать ситуацию и наладить отправки, – обратила внимание она.

На вопрос о том, как длительная пауза может сказаться на закупочных ценах для украинских аграриев и мировом рынке зерна, Коссе отметила, что бизнес и государственные органы ведут интенсивный переговорный процесс на разных уровнях.

– С того, что я наблюдаю, постоянно встречаются бизнесы с Министерством сельского хозяйства и Укрзализныцей. Укрзализныця запланировала много встреч с железными дорогами других стран. То есть, все ищут пути, как можно помочь аграриям. Я думаю, что в течение недели все ожидают, что ситуация, если не наладится, то, по крайней мере, будет более прогнозируемой и понятной. Я думаю, сейчас бизнес дальше чем на неделю-две не заглядывает, – сказала экспертка.

Нынешняя пауза в работе украинского коридора – испытание на прочность для всей экспортной инфраструктуры. Пока бизнес и государство ищут временные решения, чтобы не допустить коллапса на аграрном рынке.

Однако итоговый сценарий будет определяться не дипломатическими заявлениями, а реальной силой. Безопасность в Черном море восстановится только тогда, когда цена каждой новой атаки станет для России непомерно высокой, а Украина будет силой удерживать баланс безопасности в регионе.

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