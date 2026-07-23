Україна попросила терміново скликати засідання Ради Безпеки ООН 27 липня через фактичне припинення руху суден українським морським коридором у Чорному морі.

Сибіга про безпеку судноплавства в Чорному морі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга проінформував, що Київ закликає міжнародну спільноту, насамперед держави, які зазнали збитків, вимагати від Росії негайно припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі.

Сибіга зазначив, що протягом останніх кількох днів російські війська атакували щонайменше три цивільні вантажні судна. Унаслідок ударів десятки членів екіпажів загинули або дістали поранення.

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– Росія тримає у заручниках глобальну продовольчу безпеку. За останні кілька днів Росія розбомбила щонайменше три цивільні вантажні судна, – наголосив він.

Глава МЗС додав, що жодна держава не має права створювати загрозу голоду у світі.

Міністр також повідомив, що сьогодні жодне судно не скористалося українським Чорноморським морським коридором, хоча саме зараз триває пік збору врожаю.

На його думку, дії Росії є навмисним економічним і гуманітарним терором, спрямованим проти світових продовольчих ринків.

Виходячи з ситуації, Україна запросила термінове засідання Ради безпеки ООН на 27 липня.

– Ми закликаємо всі держави, особливо постраждалі, негайно вимагати від Росії припинити атаки на свободу судноплавства у Чорному морі. Жодна країна немає права морити світ голодом. Глобальний тиск може зупинити російський терор, – додав він.

Нагадаємо, що вчора міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що після російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах судновласники тимчасово припинили заходити до чорноморських портів України по агропродукцію.

За його словами, держава не запроваджувала жодних обмежень. Водночас Україна має достатньо потужностей для зберігання врожаю та альтернативні маршрути експорту через дунайські порти, залізницю і сухі порти.

Міністр наголосив, що короткочасна зупинка не матиме суттєвого впливу на річні обсяги експорту. Він закликав аграріїв не поспішати з продажем продукції та уникати панічних рішень.

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