Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря.

Атака РФ на цивільні судна у Чорному морі продовжується

Як повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер, цього разу під удар потрапив торговельний суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. Внаслідок атаки пошкоджено корпус судна та виникла пожежа.

На жаль, одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

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— Ворог безупинно продовжує атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. На жаль, одна людина загинула, ще троє постраждали, — написав він.

Екіпаж евакуйовано на берег. Постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Ця атака вкотре засвідчує системний і цинічний характер російського терору. Агресор свідомо наражає на небезпеку життя цивільних людей та створює загрозу глобальній продовольчій безпеці.

Нагадаємо, що раніше Андрій Сибіга заявляв, що Росія, атакуючи цивільні вантажні судна, створює загрозу для глобальної продовольчої безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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