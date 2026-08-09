Внаслідок російської атаки на Одесу постраждали щонайменше шестеро людей. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив міський голова Одеси Сергій Лисак.

Нічна атака на Одесу 9 серпня

За його словами, внаслідок ворожого удару зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків одразу в кількох районах Одеси.

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Також внаслідок атаки спалахнули автомобілі. На місцях працюють усі оперативні та комунальні служби.

Зараз фахівці встановлюють остаточні масштаби руйнувань і уточнюють усі наслідки російського удару по Одесі.

Сергій Лисак закликав жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та подбати про власну безпеку і безпеку близьких.

4 серпня Росія вдарила ракетами по людному місці в Одесі. Щонайменше три людини дістали поранення.

Вночі 24 липня росіяни завдали комбінованого удару по Одеській області, застосувавши ракети та ударні дрони. Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, легкові автомобілі, також пошкоджено територію одного з промислових підприємств. На щастя, обійшлося без постраждалих та значних руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак

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