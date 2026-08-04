РФ ударила ракетами по пригороду Одессы: три человека пострадали
- РФ атаковала ракетами пригород Одессы 4 августа.
- Удар пришелся по людному месту вблизи рынка.
- Повреждена гражданская инфраструктура, последствия атаки уточняются.
В пригороде Одессы днем 4 августа российские войска нанесли ракетный удар по району вблизи рынка. В результате атаки пострадали три человека.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одессу 4 августа
Перед взрывами в Одессе Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения. А через несколько минут зафиксировали скоростную цель в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
Около 11:30 в Одессе раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что российские войска ударили ракетами по людному месту в пригороде.
По словам Олега Кипера, в результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.
По состоянию на 12:00 известно о трех пострадавших. Ранения получили мужчины в возрасте 42, 45 и 81 года. Медики предварительно оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают необходимую помощь.
Специалисты продолжают обследовать территорию, а информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших уточняется.
1 августа россияне атаковали Одессу ударными дронами, зафиксировано попадание в жилой дом. В результате российского удара пострадали три человека: 28-летний и 30-летний мужчины и 18-летний парень. Их госпитализировали с термическими ожогами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.