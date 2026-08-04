В пригороде Одессы днем ​​4 августа российские войска нанесли ракетный удар по району вблизи рынка. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одессу 4 августа

Перед взрывами в Одессе Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения. А через несколько минут зафиксировали скоростную цель в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Сейчас смотрят

Около 11:30 в Одессе раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что российские войска ударили ракетами по людному месту в пригороде.

По словам Олега Кипера, в результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.

По состоянию на 12:00 известно о трех пострадавших. Ранения получили мужчины в возрасте 42, 45 и 81 года. Медики предварительно оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают необходимую помощь.

Специалисты продолжают обследовать территорию, а информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших уточняется.

1 августа россияне атаковали Одессу ударными дронами, зафиксировано попадание в жилой дом. В результате российского удара пострадали три человека: 28-летний и 30-летний мужчины и 18-летний парень. Их госпитализировали с термическими ожогами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.