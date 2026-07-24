В ночь на 24 июля российские войска провели комбинированную атаку на Одесскую область, применив ракеты и ударные дроны.

О последствиях атаки сообщили начальник Одесской ОВА Олег Кипер и Одесская областная прокуратура.

Атака на Одесскую область 24 июля: что известно

По словам Кипера, основной удар пришелся на жилой сектор.

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В результате попадания повреждена крыша многоквартирного дома, разрушен частный дом, также пострадали ещё восемь частных домовладений, фасад и остекление двухэтажного дома, а также шесть легковых автомобилей.

Кроме того, повреждена территория одного из промышленных предприятий. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших и значительных разрушений.

Пожары, возникшие после атаки на Одесскую область 24 июля, спасатели оперативно потушили.

По данным прокуратуры, в результате российской атаки на Одесскую область сегодня пострадали 40-летняя женщина и 4-летний мальчик. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация пока не потребовалась.

Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители фиксируют последствия российской атаки на Одесскую область 24 июля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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