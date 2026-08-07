В Одесской области планируют развернуть морской щит BlueDragon, который будет работать по принципу “дроны будут сбивать дроны”.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор датской компании BlueShadow Чарльз Махер.

Морской щит BlueDragon над Одесской областью: что известно

По словам Чарльза Махера, BlueDragon — это многоуровневая система защиты, в которой морские беспилотные платформы запускают дроны-перехватчики для уничтожения воздушных целей еще до того, как они приблизятся к побережью.

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Он объяснил, что система создается в первую очередь для защиты портов Одессы, Черноморска и Южного от массированных атак РФ.

По словам разработчика, комплекс уже адаптируют к новой угрозе — реактивным Шахедам. Для этого компания сотрудничает с производителями специальных дронов-перехватчиков, способных сбивать скоростные цели.

В то же время Махер подчеркнул, что BlueDragon не заменит классическую противовоздушную оборону, ведь система не предназначена для перехвата баллистических ракет.

По предварительным планам, комплекс может пройти сертификацию в Министерстве обороны Украины в конце 2026 года, а первые системы могут вступить в боевое дежурство весной 2027-го.

Россия регулярно атакует Одесскую область ударными дронами и ракетами, нанося удары по гражданской и портовой инфраструктуре, предприятиям и жилым районам.

В частности, в ночь на 5 августа российские дроны атаковали Одесский район.

Один из дронов попал на территорию предприятия, где вспыхнул пожар и загорелись машины. Тогда погиб один человек, ещё восемь получили ранения, семерых из них госпитализировали.

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