Взрывы в Киеве 29 августа: горит многоэтажка в Оболонском районе
Взрывы в Киеве прогремели вечером в субботу, 29 августа. Враг продолжает атаковать столицу дронами. Обломки БпЛА упали в Оболонском районе, вспыхнул пожар.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 29 августа: какие последствия
— В Оболонском районе БпЛА упал на территорию между жилыми домами. Экстренные службы направляются на место, — написал столичный глава.
В результате атаки вражеских дронов произошло возгорание в 12-этажном доме на Оболони. Пожар охватил второй — пятый этажи. Экстренные службы работают на месте.
Также мэр сообщил о вызове медиков в Подольский район.
Напомним, сегодня в течение дня, с 6:30 до 18:00, россияне атаковали Украину с помощью 224 ударных дронов, преимущественно реактивных.
Большинство беспилотников оккупанты направили в сторону столицы.
Днем 29 августа в результате дроновых атак РФ в нескольких районах столицы произошли пожары, были зафиксированы повреждения, вызванные падением обломков беспилотников.
Погиб двухлетний ребенок, еще восемь человек пострадали.