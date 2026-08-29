Взрывы в Киеве прогремели вечером в субботу, 29 августа. Враг продолжает атаковать столицу дронами. Обломки БпЛА упали в Оболонском районе, вспыхнул пожар.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 29 августа: какие последствия

— В Оболонском районе БпЛА упал на территорию между жилыми домами. Экстренные службы направляются на место, — написал столичный глава.

В результате атаки вражеских дронов произошло возгорание в 12-этажном доме на Оболони. Пожар охватил второй — пятый этажи. Экстренные службы работают на месте.

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Также мэр сообщил о вызове медиков в Подольский район.

Напомним, сегодня в течение дня, с 6:30 до 18:00, россияне атаковали Украину с помощью 224 ударных дронов, преимущественно реактивных.

Большинство беспилотников оккупанты направили в сторону столицы.

Днем 29 августа в результате дроновых атак РФ в нескольких районах столицы произошли пожары, были зафиксированы повреждения, вызванные падением обломков беспилотников.

Погиб двухлетний ребенок, еще восемь человек пострадали.

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