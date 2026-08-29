В Украине проведут аудит складов с оружием после детонации в Киевской области
- Минобороны и Генштаб ВСУ инициировали полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов в Силах обороны и предприятиях ОПК.
- Поводом стала трагедия в селе Мила на Киевщине, после которой военное руководство отметило категорический запрет на расположение взрывчатки рядом с жилыми домами.
Все ответственные руководители Сил безопасности и оборонно-промышленного комплекса должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.
В Украине проведут аудит мест размещения боеприпасов
– Склоняем головы в глубокой скорби вместе с каждой семьей, потерявшей близких из-за ужасной трагедии в селе Мила на Киевщине. Размещение складов со взрывчаткой рядом с жилыми домами недопустимо, – отметили в Минобороны.
Руководители всех составляющих Сил безопасности и обороны, а также отечественного оборонно-промышленного комплекса должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов.
Как заявили в Минобороны, главное требование – такие объекты ни при каких обстоятельствах не должны располагаться рядом с жилыми домами.
В Бучанском районе продолжается ликвидация последствий чрезвычайного происшествия. На месте работают спасатели, медицинский персонал и полицейские. Общины присоединились к процессу и оказывают поддержку спасению людей.
В то же время в Минобороны подчеркнули, что Россия обязательно понесет ответственность за каждое преступление, совершенное против украинцев.
В Генеральном штабе добавили, что остается в силе распоряжение главнокомандующего ВСУ о запрете обустройства складов оружия и боеприпасов вблизи гражданской застройки или мест нахождения гражданских.
По состоянию на 14:50 29 августа, известно о 37 погибших и 15 раненых в результате детонации в селе Мила Киевской области. Как сообщают в Минобороны, еще два человека до сих пор пытаются найти под завалами.