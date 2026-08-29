Все ответственные руководители Сил безопасности и оборонно-промышленного комплекса должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

В Украине проведут аудит мест размещения боеприпасов

– Склоняем головы в глубокой скорби вместе с каждой семьей, потерявшей близких из-за ужасной трагедии в селе Мила на Киевщине. Размещение складов со взрывчаткой рядом с жилыми домами недопустимо, – отметили в Минобороны.

Руководители всех составляющих Сил безопасности и обороны, а также отечественного оборонно-промышленного комплекса должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов.

Сейчас смотрят

Как заявили в Минобороны, главное требование – такие объекты ни при каких обстоятельствах не должны располагаться рядом с жилыми домами.

В Бучанском районе продолжается ликвидация последствий чрезвычайного происшествия. На месте работают спасатели, медицинский персонал и полицейские. Общины присоединились к процессу и оказывают поддержку спасению людей.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что Россия обязательно понесет ответственность за каждое преступление, совершенное против украинцев.

В Генеральном штабе добавили, что остается в силе распоряжение главнокомандующего ВСУ о запрете обустройства складов оружия и боеприпасов вблизи гражданской застройки или мест нахождения гражданских.

По состоянию на 14:50 29 августа, известно о 37 погибших и 15 раненых в результате детонации в селе Мила Киевской области. Как сообщают в Минобороны, еще два человека до сих пор пытаются найти под завалами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.