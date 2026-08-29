В течение субботы, 29 августа, российские войска атаковали Украину 224 ударными беспилотниками. Большинство дронов оккупанты направили в сторону Киева.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне запустили по Украине 224 дрона: какие последствия

— В течение дня 29 августа, с 6:30 до 18:00, противник атаковал Украину 224 ударными БпЛА, большинство из них — реактивные. Большинство дронов враг направил в сторону столицы Украины, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в течение дня силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 199 ударных беспилотников.

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По состоянию на 18:20 субботы в украинском воздушном пространстве находились до 10 ударных вражеских дронов.

Ранее сообщалось, что из-за дневной атаки на Киев 29 августа в нескольких районах столицы произошли пожары, были зафиксированы повреждения, вызванные падением обломков беспилотников.

В результате российского обстрела погиб двухлетний ребенок, еще восемь человек пострадали.

Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще семь пострадавших получили медицинскую помощь на месте или амбулаторно.

Из-за падения обломков российских беспилотников в Киеве зафиксировали разрушения в Подольском и Голосеевском районах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 648-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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