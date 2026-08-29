РФ атаковала Украину 224 дронами в течение дня 29 августа — Воздушные силы
- Россия в течение дня 29 августа атаковала Украину 224 ударными беспилотниками, преимущественно реактивными.
- Большинство вражеских дронов противник направил в сторону Киева.
В течение субботы, 29 августа, российские войска атаковали Украину 224 ударными беспилотниками. Большинство дронов оккупанты направили в сторону Киева.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
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— В течение дня 29 августа, с 6:30 до 18:00, противник атаковал Украину 224 ударными БпЛА, большинство из них — реактивные. Большинство дронов враг направил в сторону столицы Украины, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в течение дня силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 199 ударных беспилотников.
По состоянию на 18:20 субботы в украинском воздушном пространстве находились до 10 ударных вражеских дронов.
Ранее сообщалось, что из-за дневной атаки на Киев 29 августа в нескольких районах столицы произошли пожары, были зафиксированы повреждения, вызванные падением обломков беспилотников.
В результате российского обстрела погиб двухлетний ребенок, еще восемь человек пострадали.
Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще семь пострадавших получили медицинскую помощь на месте или амбулаторно.
Из-за падения обломков российских беспилотников в Киеве зафиксировали разрушения в Подольском и Голосеевском районах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 648-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.