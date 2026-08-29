Вибухи в Києві пролунали ввечері у суботу, 29 серпня. Ворог продовжує атакувати столицю дронами. Уламки БпЛА впали в Оболонському районі, спалахнула пожежа.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 29 серпня: які наслідки

– В Оболонському районі БпЛА впав на територію між житловими будинками. Екстрені служби прямують на місце, – написав столичний голова.

Унаслідок атаки ворожих дронів сталося загоряння в 12-поверховому будинку на Оболоні. Пожежа охопила другий – пʼятий поверхи. Екстрені служби працюють на місці.

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Також мер повідомив про виклик медиків у Подільський район.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня, з 6:30 до 18:00, росіяни атакували Україну за допомогою 224 ударних дронів, переважно реактивних.

Більшість безпілотників окупанти направили в бік столиці.

Вдень 29 серпня внаслідок дронових атак РФ у кількох районах столиці сталися пожежі, були зафіксовано пошкодження, спричинені падінням уламків безпілотників.

Загинула дворічна дитина, ще восьмеро людей постраждали.

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