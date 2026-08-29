Враг с утра атакует Киев дронами: погибла 2-летняя девочка, есть пострадавшие
В результате дневной атаки на Киев в ряде районов возникли пожары или повреждения из-за падения обломков дронов. Из-за российских обстрелов умер двухлетний ребенок, известно о восьми пострадавших.
Об этом сообщают директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, Полиция Киева и ГСЧС Украины.
Атака на Киев 29 августа: какие последствия
В столице возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки 29 августа. По состоянию на 13:30, известно о восьми травмированных. В больнице умерла двухлетняя девочка, которая получила тяжелые ранения из-за падения российского беспилотника.
Среди пострадавших: одна женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, еще семи людям медики оказали помощь на месте или амбулаторно.
Все профильные учреждения здравоохранения столицы работают в усиленном режиме и полностью снабжены необходимыми препаратами и материалами.
В результате падения обломков вражеских беспилотников в Киеве зафиксировано разрушения.
В Оболонском районе повреждены остекление общепита и элементы отделки в местном парке. Именно здесь смертельные ранения получил двухлетний ребенок, еще два человека передали врачам.
В Подольском районе вспыхнул пожар в нежилом здании, где возникли две отдельные очаги возгорания. В настоящее время огонь полностью ликвидировали спасательные службы.
Утром 29 августа в результате атаки на Киев повреждены частные жилые дома в Святошинском районе, в результате чего пострадали два человека.
Враг третий день подряд атакует Киев и область реактивными беспилотниками, используя малые группы, чтобы истощить силы противовоздушной обороны и украинскую экономику.