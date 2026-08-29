В результате дневной атаки на Киев в ряде районов возникли пожары или повреждения из-за падения обломков дронов. Из-за российских обстрелов умер двухлетний ребенок, известно о восьми пострадавших.

Об этом сообщают директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, Полиция Киева и ГСЧС Украины.

Атака на Киев 29 августа: какие последствия

В столице возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки 29 августа. По состоянию на 13:30, известно о восьми травмированных. В больнице умерла двухлетняя девочка, которая получила тяжелые ранения из-за падения российского беспилотника.

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Среди пострадавших: одна женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, еще семи людям медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

Все профильные учреждения здравоохранения столицы работают в усиленном режиме и полностью снабжены необходимыми препаратами и материалами.

В результате падения обломков вражеских беспилотников в Киеве зафиксировано разрушения.

В Оболонском районе повреждены остекление общепита и элементы отделки в местном парке. Именно здесь смертельные ранения получил двухлетний ребенок, еще два человека передали врачам.

В Подольском районе вспыхнул пожар в нежилом здании, где возникли две отдельные очаги возгорания. В настоящее время огонь полностью ликвидировали спасательные службы.

Утром 29 августа в результате атаки на Киев повреждены частные жилые дома в Святошинском районе, в результате чего пострадали два человека.

Враг третий день подряд атакует Киев и область реактивными беспилотниками, используя малые группы, чтобы истощить силы противовоздушной обороны и украинскую экономику.

Фото : ГСЧС, Нацполиция

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