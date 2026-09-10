Днем прогремели взрывы в Павлограде на Днепропетровщине.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде 10 сентября: что известно

По его словам, в результате вражеского удара пострадали.

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В 17:14 Александр Ганжа сообщил, что из-за атаки россиян на Павлоград два человека погибли, по меньшей мере 18 получили ранения. В результате вражеского удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин.

— Около часа назад россияне ударили по ТРЦ в центре Павлограда. Посреди дня, когда на улицах было много людей, — сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Спасатели и полицейские работают на месте происшествия.

28 августа российские войска нанесли удар по Павлограду. Тогда загорелся хозяйственный супермаркет, поврежден частный дом. Ранений получили семь человек.

24 августа в результате вражеского удара по Павлограду один человек погиб, еще два получили ранения.

13 августа враг ударил по помещению логистической компании в Павлограде. В результате атаки РФ пострадали двое мужчин.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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