Россияне ударили по помещению логистической компании в Павлограде
Днем в четверг, 13 августа, россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Павлограде 13 августа: какие последствия
— Россияне атаковали Павлоград. Ударили по помещению логистической компании. Начался пожар, — отметил глава ОВА.
В 16:59 стало известно, что спасатели локализовали пожар на месте вражеского удара в Павлограде.
Ликвидация последствий атаки продолжается. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, мощные взрывы в Павлограде прогремели 8 августа. Россияне попали по центру города.
В результате атаки загорелись частный дом и автомобиль. Пострадали девять человек.
Среди них — четверо детей — девочки трех месяцев и трех лет и мальчики 5 и 6 лет. Им оказали необходимую медпомощь. Госпитализированы двое взрослых. 58-летняя женщина находилась в тяжелом состоянии.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА