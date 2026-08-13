Днем в четверг, 13 августа, россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде 13 августа: какие последствия

— Россияне атаковали Павлоград. Ударили по помещению логистической компании. Начался пожар, — отметил глава ОВА.

В 16:59 стало известно, что спасатели локализовали пожар на месте вражеского удара в Павлограде.

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Ликвидация последствий атаки продолжается. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, мощные взрывы в Павлограде прогремели 8 августа. Россияне попали по центру города.

В результате атаки загорелись частный дом и автомобиль. Пострадали девять человек.

Среди них — четверо детей — девочки трех месяцев и трех лет и мальчики 5 и 6 лет. Им оказали необходимую медпомощь. Госпитализированы двое взрослых. 58-летняя женщина находилась в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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